 

Der Spiegel – НАТО готовит план действий на случай второй волны пандемии

29.06.2020, 19:42, Новости дня

К концу июня будет готов специальный план действий НАТО на случай второй волны пандемии коронавируса, пишет Der Spiegel, ссылаясь на заявления дипломатов альянса в Брюсселе. Отмечается, что план составлен на случай новой атаки вируса, ожидаемой поздним летом или ранней осенью.


Reuters

Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс потребовал от стран — членов альянса сообщить о том, какой вклад они внесут в совместную борьбу со второй волной коронавируса, пишет Der Spiegel.

Согласно информации издания, Уолтерс разослал соответствующие письма всем странам-членам 23 июня. В них он, в частности, отметил, что все партнёры должны до 10 июля дать своё военное согласие на уже одобренный политиками специальный план действий.

По словам дипломатов НАТО в Брюсселе, план НАТО на случай второй волны пандемии должен быть готов к концу июня. Как отмечает Der Spiegel, такая скорость принятия решений является рекордной для альянса. Дипломаты НАТО подчеркнули, что скорость составления и принятия плана обусловлена необходимостью лучше подготовиться к возможной второй волне коронавируса в конце лета или ранней осенью.

В рамках плана планируется заранее заготовить материал для интенсивной терапии, дыхательные аппараты и защитные маски, пишет издание. Кроме того, предусмотрено создание специального фонда для транспортирования необходимых материалов пациентам. Согласно данным Der Spiegel, Германия уже дала своё согласие на участие в плане.

Издание напоминает, что в последние несколько недель генсек НАТО Йенс Столтенберг регулярно подчёркивал, что пандемия затрагивает и альянс. Столтенберг с беспокойством отмечал, что, к примеру, РФ и Китай смогли быстро организовать перевозку и доставить в Италию помощь, создав ощущение того, что НАТО не в состоянии помочь своим странам-членам. Нынешний план действий НАТО Столтенберг охарактеризовал как проверку альянса на устойчивость. 



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