 

ВОЗ решила направить в Китай экспертов для выяснения происхождения коронавируса

29.06.2020, 19:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на следующей неделе отправит в Китай группу экспертов, чтобы они выяснили происхождение коронавируса, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Мы можем лучше бороться с этим вирусом, когда знаем все он нем, включая то, как он начал распространяться, и мы направим команду на будущей неделе в Китай для работы над этим», – передает его слова ТАСС.

Он выразил надежду на то, что работа приведет к пониманию, как началось распространение вируса. Это, считает Гебрейесус, поможет подготовиться к будущим вспышкам болезней.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что нет никаких оснований для того, чтобы говорить о том, что вирус был искусственно создан или специально «вброшен».

Между тем, в ВОЗ заявили, что заболеваемость коронавирусом в мире ускоряется, и завершения пандемии коронавируса пока не ожидается.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / СК попросил арестовать экс-депутата Госдумы Волчека и бизнесмена Плиева

24.04 / “Нафтогаз” в мае снизит цену газа для промышленности

27.04 / В Украине снова начали снимать в главных ролях актеров из России – актриса Жураковская

06.05 / В США пятилетний мальчик угнал внедорожник родителей

05.05 / На Украине изъяли партию кокаина стоимостью 8 млн долларов

25.04 / Итальянский Пьемонт попросил Россию о помощи в проведении дезинфекции

01.06 / В Нью-Йорке во время протестов задержали дочь мэра де Блазио

08.05 / Столтенберг заявил об обеспечении безопасности союзников НАТО в «непредсказуемом мире»

10.06 / В РФ ответили на призыв украинского депутата направить ядерные бомбы на Москву

23.04 / Илон Маск назвал сроки начала тестирования “космического интернета”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска