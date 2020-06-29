СК завершил расследование дела экс-главы Целинского района

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29.06.2020, 19:10, Новости дня

Следственный комитет завершил расследование дела экс-главы Целинского района Ростовской области. Как передает ГТРК "Дон-ТР", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", вся собранная документация передана в суд.

Как сегодня уточнили в управлении Следственного комитета по региону, на имущество Бориса Сорокина наложен арест. Экс-чиновник подозревается в превышении полномочий.

Как выяснило следствие, в 2018 году Борис Сорокин подписал акты о приеме десяти квартир, предназначенных для передачи детям-сиротам. На самом деле в помещениях не проводилась экспертиза. За 9 миллионов рублей из областного бюджета было приобретено некачественное жилье.

Текст:

ГТРК "Дон-ТР"



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