Историк Соколов потребовал опубликовать переписку со своей жертвой

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29.06.2020, 19:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНа очередном заседании суда историк Олег Соколов потребовал опубликовать переписку с убитой им аспиранткой, так как у людей складывается неверное впечатление о нем и о его жертве.

«Я настаиваю, чтобы вещдоки были объявлены на открытом заседании, иначе будет нарушен паритет прав. В них видно, что делала пострадавшая, какие страшные оскорбления она употребляла, какие страшные вещи она мне писала, как она оскорбляла моих детей», – приводит его слова «Говорит Москва».

Он добавил, что у многих сложилось неверное впечатление о том, что погибшая была «чистой и невинной девочкой».

Судья сделала Соколову замечание, так как он не соблюдал порядок и повышал голос.

В итоге суд отложил заседание по Соколова для принятия решения об оглашении личной переписки, передает РИА «Новости».

«Отложить рассмотрение вопроса до 6 июля», – огласила решение судья Юлия Максименко.

К этому времени суд планирует выслушать мнения сторон о том, какие именно части личной переписки Ещенко и Соколова могут быть оглашены.

Ранее сообщалось, что родители Анастасии Ещенко не будут заявлять гражданский иск к историку.

Напомним, в ноябре прошлого года в Петербурге Соколова извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли человеческие останки. В его квартире также обнаружили оружие и фрагменты тела человека. Было установлено, что его жертвой оказалась аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.



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