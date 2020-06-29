Большинство украинцев выступают против сотрудничества с МВФ – опрос

29.06.2020, 19:06, Новости дня

61% украинцев выступают против сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

При этом количество противников сотрудничества Украины с МВФ за месяц увеличилось на 15 процентных пунктов – в мае таких было 46%.

В то же время 24% опрошенных уверены, что Украине необходимо продолжать сотрудничество с Фондом и получать новые кредиты. В мае сторонников кредитования Украины Международным валютным фондом было 32%.

Опрос проводился с 20-го по 23 июня 2020 года среди граждан старше 18 лет по всей Украине, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% – для показателей близких к 25%, 1,4% – для показателей близких к 10%.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, “путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса”.

12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша кредита МВФ.