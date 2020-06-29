ВОЗ заявила об ускорении пандемии коронавируса в мире

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29.06.2020, 18:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЗаболеваемость COVID-19 в мире ускоряется, завершение пандемии коронавируса пока не просматривается, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«У вируса имеется все еще большое пространство для продвижения», – приводит его слова ТАСС.

«Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению», – подчеркнул Гебрейесус.

Он констатировал, что многие страны «достигли в целом прогресса», тем не менее, «пандемия ускоряется».

Глава ВОЗ сообщил, что на этой неделе будет проведено совещание экспертов для оценки прогресса в исследованиях и для выработки приоритетов в противодействии вызываемому коронавирусом заболеванию COVID-19 на новом этапе.

Гебрейесус напомнил, что 30 июня исполняется шесть месяцев после получения в ВОЗ первых сообщений о вспышке инфекции. Эта дата совпала с «достижением уровня в 10 млн заразившихся коронавирусом и 500 тыс. смертей».

Анализируя итоги шести месяцев борьбы с пандемией, гендиректор Всемирной организации здравоохранения указал, что, с одной стороны, в мире были проявлены солидарность и доброта, с другой – имели место такие негативные явления, как «стигматизация, дезинформация и политизация пандемии».

В свою очередь директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан сообщил, что в мире в настоящее время разрабатывается более 130 вакцин от коронавируса, большинство из которых находятся на стадии клинических испытаний. ВОЗ, подчеркнул Райан, надеется, что хотя бы одна из них будет одобрена для повсеместного использования.

Пока, по его словам, единственным другим способом борьбы с инфекцией является «прерывание цепочек передачи вируса».

По данным ВОЗ на 28 июня, свыше 189 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции в мире зарегистрировано за минувшие сутки, общее число заболевших превысило 9,8 млн человек.

Между тем, РФ преодолела пик заболеваемости, еще в мае ситуация вышла на плато. Президент Владимир Путин сообщал, что пиковый средний прирост числа случаев коронавируса в РФ зафиксирован 26 марта – 24,1%, позднее этот показатель снизился. Глава государства также заявлял, что потери, с которыми РФ выходит из ситуации с коронавирусом, минимальны.

Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России удалось срезать пик распространения заболевания.



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