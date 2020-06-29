Мнения: В современном мире прав тот, кто якобы угнетен

29.06.2020, 18:48, Новости дня

Уже несколько недель продолжается травля британской писательницы Джоан Роулинг, автора популярной серии книг про Гарри Поттера. Роулинг очень пыталась приспособиться к стремительно толерастирующему миру. Сделала одного из персонажев геем, заявив об этом постфактум, похвалила идею чернокожей Гермионы. Всем угодила? Нет. Споткнулась Роулинг на трансгендерах.

Уже несколько недель продолжается травля британской писательницы Джоан Роулинг, автора популярной серии книг про Гарри Поттера. Роулинг очень пыталась приспособиться к стремительно толерастирующему миру. Сделала одного из персонажев геем, заявив об этом постфактум, похвалила идею чернокожей Гермионы. Всем угодила? Нет. Споткнулась Роулинг на трансгендерах.

Статья, которая послужила причиной крупного скандала в западной культуре, называлась: «Мнение: создание более равного пост-Covid-19 мира для людей, которые менструируют». Название звучит жутковато – ну вот и Роулинг так сочла.

«Люди, которые менструируют… Я уверена, что существует слово для этих людей. Кто-нибудь, помогите мне. Wumben? Wimpund? Woomud?» (слова, коверкающие слово «женщина» – woman)»,– написала она в своем микроблоге. И понеслась волна обличений.

Потому что трансгендеры тоже могут иметь менструации! Если женщина считает себя мужчиной, но не принимает соответствующих гормональных лекарств, ее организм может быть не согласен с ее точкой зрения.

То, что показалось Роулинг невинной шуткой, вызвало крупный скандал. Отметились в нем Дэниэл Рэдклифф (сыгравший Гарри Поттера), Эмма Уотсон (Гермиона), Нома Дузевени (та самая чернокожая Гермиона из театральной постановки, которую поддержала писательница) и даже Эдди Редмейн (он сыграл Ньюта Скамандера из трилогии «Фантастические твари» по миру Роулинг).

Роулинг написала эссе, где объясняла свою позицию. Она писала, что для нее важно, чтобы женщины и девушки были в безопасности – в том числе, в женском туалете, куда сейчас может войти любой человек, считающий себя женщиной.

В том числе, она высказала довольно здравую мысль для того общества, в котором она существует: «Если пола не существует, то вся реальность, в которой живут женщины, стирается», – написала она. Как я понимаю, эта фраза впоследствии только усугубила положение писательницы: защита прав женщин уже не столь актуальна по сравнению с защитой прав транс-меньшинств.

В качестве обоснования Роулинг пожаловалась на изнасилование в юности и токсичный брак. Можно цинично предположить, что пиар-агент Роулинг, если таковой существует, подсказал писательнице, что в современном мире прав тот, кто более угнетен. Это могло сработать. Общество защищает того, кто в большей мере позиционирует себя жертвой. Что, впрочем, не дает повода обвинять писательницу во лжи.

Однако оказалось, что это слишком банально. То есть, как-то не в тренде по сравнению с проблемами ущемленных трансгендеров, над которыми пошутили. Мне было тяжело разобраться в том, насколько тяжела моральная травма, нанесенная этой категории населения, и мне пришлось обратиться к знакомой фем-активистке. Надо понимать, что феминизм сейчас делится на несколько течений, но касательно трансгендеров внутри есть две позиции, абсолютно непримиримые. Одни феминистки считают, что трансгендеры – это вообще не их друзья, не воспринимают мужчин (по рождению)-трансгендеров и считают предательницами женщин-трансгендеров. Другие, напротив, борются за права трансгендеров наравне с правами женщин. Это все феминистки, только разные.

Моя знакомая была из вторых. Она объяснила, что к «менструирующим людям» относятся, помимо цисгендерных женщин, также «трансгендерные мужчины» (так правильно называть женщин, которые считают себя мужчинами) и «гендерно небинарные персоны». Последние тоже существуют и тоже отстаивают свои права.

Позиция моей знакомой, защищающей трансгендеров, состоит в том, что незнание является причиной ксенофобии, и, надо полагать, своим постом о защите прав женщин и девочек в туалетах Роулинг сделала только хуже: ведь теперь будут думать, что «транс-женщины насилуют цис-женщин в туалетах». По ее мнению, Роулинг не имела права распространять подобную дезинформацию, игнорируя все факты, которые указывают на противоположное. В общем, как я поняла, Роулинг множит ксенофобию тем, что мешает распространять правдивую правду о трансгендерах и уводит их в тень. А они должны выйти из тени, чтобы все о них знали. Так цис-женщины не будут возмущаться, увидев в женском туалете мужчину, а сразу поймут, что это просто транс-женщина и они в безопасности. Стало ли вам понятнее? Если да, то вы потратили несколько минут своего времени на то, чтобы больше узнать о проблемах трансгендеров, чем, безусловно, снизили количество ксенофобии и зла в мире. Если нет, не переживайте.

Итак, мы подошли, собственно, к проблеме. Шутка Роулинг так порвала западное сообщество, потому что она отказывает угнетенному трансгендерному меньшинству в том, чего они добиваются: быть максимально видимыми. Слово «женщина» – это плохо, потому что оно не включает в себя трансов и, таким образом, выбрасывает их за пределы видимости. А их должны видеть! Акцентировать на них внимание, говорить о них!

Это некий следующий уровень после признания прав ЛГБТ (собственно, аббревиатура расшифровывается как «лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры»). Не только признание прав, а максимальное привлечение внимания. И первое я могу хотя бы понять – человеку свойственно хотеть расширения своих прав и возможностей, свойственно хотеть удобств для себя; где проходит грань между «добиться прав для себя» и «не ущемить при этом права других» – вопрос уже отдельный.

Но позиция западных транс-активистов – это истерическое привлечение внимания к собственному существованию. И это не естественно, это болезненно. Это не история не о правах, а о склоках, это фактически попытка угнетения большинства меньшинством. И еще более нездорово общественное потакание этой истерике.

Ведь Роулинг ни в изначальном твите, ни в эссе не сказала о трансгендерах ничего плохого – но преступлением оказалось уже то, что она акцентировала внимание на существовании женщин. Цис-женщин, как теперь принято говорить. Оказалось, это оно: мыслепреступление. Почему трансгендеры на это обиделись? Потому что могут, и социум их поддержит. Не имеет права не поддержать, так сложилось. Так уже сложилось.

Таким образом западное общество, заточенное изначально на равенство и толерантность ко всем, превращается в настоящую антиутопию, где кричат «распни» уже даже не за осуждение – за недостаточное внимание к проблемам «угнетенных». Потому что, как известно, кто позиционирует себя более угнетенным, тот и прав.

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