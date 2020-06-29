 

Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Пирогова волонтера Анурьевой

29.06.2020, 18:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент РФ Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении волонтера из Ульяновской области Светланы Анурьевой, которая до последнего дня своей жизни помогала людям в условиях распространения пандемии.

Девушка, которой было 19 лет, награждена «за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией», говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Недавно учрежденным Путиным орденом Пирогова награждаются граждане РФ за заслуги в борьбе с эпидемиями, за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях ЧС, военных действий, за заслуги в области практической медицинской деятельности, за вклад в укрепление общественного здоровья, в том числе предупреждение возникновения и развития инфекционных и неинфекционных заболеваний, за разработку инновационных методов лечения и лекарственных средств.

Напомним, 19-летняя Светлана Анурьева из Карсуна в Ульяновской области была одним из самых активных волонтеров движения. С первых дней работы акции #МыВместе доброволец развозила продукты одиноким старикам. За месяц девушка выполнила 30 заявок.

В начале мая у Светланы обнаружили рак четвертой степени, прогноз был неутешительным. После выписки из больницы в середине мая она продолжила помогать нуждающимся, а в конце того же месяца скончалась. Мать девушки рассказала, что Светлана до последнего боролась за жизнь.

На прошлой неделе Путин во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» поддержал идею создания международной волонтерской премии за вклад в решение мировых проблем, включая пандемию.

Он также пообещал подумать над тем, чтобы сохранить наиболее востребованные меры поддержки волонтерам, которые были введены на воне распространения коронавируса.



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