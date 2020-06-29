Администрация Трампа договорилась о новых поставках ремдесивира

29.06.2020, 18:40, Новости дня

Министерство здравоохранения и соцобеспечения США в понедельник анонсировало договоренность о поставках препарата ремдесивир от компании Gilead Sciences до конца сентября, что позволит американским больницам закупать препарат в количествах, определенных Минздравом и департаментами здравоохранения штатов.

«Президент Трамп заключил потрясающую договоренность, чтобы обеспечить американцам доступ к первому авторизованному лекарству для COVID-19, – сказал министр здравоохранения Алекс Азар. – Мы хотим по возможности гарантировать, чтобы любой американский пациент, которому нужен ремдесивир, мог получить его. Администрация Трампа делает все возможное, чтобы больше узнать о препаратах для лечения COVID-19 и обеспечить их доступность для американского народа».

Минздрав обеспечил проведение более 500 000 курсов лечения препаратом для американских больниц до конца сентября. Это составляет 100 процентов от запланированного Gilead объема производства на июль (94 200 курсов лечения), 90 процентов производства в августе (174 900 курсов лечения) и 90 процентов производства в сентябре (232 800 курсов лечения) в дополнение к дозам, выделенным на клинические испытания.

Для прохождения курса лечения ремдесивиром необходимо в среднем 6,25 флакона. Поставлять препарат будет компания AmerisourceBergen. Больницы будут закупать препарат по оптовой цене, которая составляет около 3 200 долларов за курс лечения.

Как правило, пациенты не платят напрямую за препараты, которыми их лечат в больнице. В рамках программы Medicare и большинства частных страховых программ стоимость препарата включается в платежи, осуществляемые страховщиком. Поставки будут распределяться таким же образом, как около 120 000 курсов, ранее пожертвованных Gilead: Минздрав распределяет продукт между департаментами здравоохранения штатов на основании того, сколько пациентов с COVID-19 находятся в местных больницах, а департаменты распределяют его по больницам.

Доставка закупленного ремдесивира будет ускорена, и он будет направляться непосредственно в больницы, а не в департаменты здравоохранения. Поставки, вероятно, будут осуществляться раз в две недели. Последняя партия пожертвованных Gilead доз будет отправлена 29 июня.