Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода

29.06.2020, 18:40, Новости дня

Страны Евросоюза официально продлили экономические санкции в отношении России до 31 января, сообщил в понедельник Европейский совет.

Европейские лидеры договорились о продлении санкций в ходе саммита 19 июня, обсудив статус Минских соглашений, призванных положить конец конфликту в восточной Украине.

«Учитывая, что полная имплементация соглашений пока не была достигнута, лидеры ЕС приняли политическое решение продлить сроки действия экономических санкций в отношении России», – говорится в заявлении Совета.