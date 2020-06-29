Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода

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29.06.2020, 18:40, Новости дня

Страны Евросоюза официально продлили экономические санкции в отношении России до 31 января, сообщил в понедельник Европейский совет.

Европейские лидеры договорились о продлении санкций в ходе саммита 19 июня, обсудив статус Минских соглашений, призванных положить конец конфликту в восточной Украине.

«Учитывая, что полная имплементация соглашений пока не была достигнута, лидеры ЕС приняли политическое решение продлить сроки действия экономических санкций в отношении России», – говорится в заявлении Совета.



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