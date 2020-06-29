Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу по Карабаху

29.06.2020, 18:08, Новости дня

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна по урегулированию карабахского конфликта состоится 30 июня в формате видеоконференции, сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«29 июня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров встретился в формате видеоконференции с сопредседателями минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шефером (США) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МИД Азербайджана.

В ходе переговоров стороны «обменялись мнениями о нынешнем состоянии урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта».

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство отметило, что «сопредседатели подчеркнули важность установления прямых контактов между министрами иностранных дел двух стран при первой же возможности».

«30 июня при посредничестве и участии сопредседателей минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в формате видеоконференции», – уточнили в министерстве.

В мае президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что карабахский конфликт должен найти свое решение исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Напомним, в начале апреля 2016 года Армения и Азербайджан заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта. 5 апреля того же года в Нагорном Карабахе вступило в силу перемирие, договоренность о котором была достигнута на переговорах в Москве. Позднее стороны не раз обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.