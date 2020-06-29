 

США назвали попытку Ирана арестовать Трампа через Интерпол «пропагандистским трюком»

29.06.2020, 17:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСпецпосланник США по Ирану Брайан Хук заявил, что выдача Тегераном ордера на арест американского президента Дональда Трампа за убийство генерала Касема Сулеймани является «пропагандистским трюком».

«Это политика, которая не имеет ничего общего с национальной безопасностью, миром или содействием стабильности… Это пропагандистский трюк, к которому никто не относится серьезно. Мы считаем, что Интерпол не вмешивается и не выпускает «красные уведомления», которые основаны на политическом характере», – передает РИА «Новости» слова Хука.

Ранее в Интерполе заявили, что правила организации не позволяют рассмотреть запрос Ирана на розыск Трампа и остальных причастных к убийству генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

До этого судебные власти Ирана потребовали от Интерпола объявить в международный розыск более 30 человек по делу об убийстве Сулеймани, среди обвиняемых есть в том числе Трамп.



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