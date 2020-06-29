 

Финансовые рынки: в Европе – рост, в Азии – спад

29.06.2020, 17:35, Новости дня

Европейские рынки в понедельник демонстрируют преимущественно позитивные тенденции, а азиатские закрылись падением из-за пессимистичной оценки перспектив восстановления экономики после пандемии.

Лондонский индекс FTSE прибавил 0,2 процента, парижский CAC-40 остался почти без изменений, франкфуртский DAX вырос на 0,3 процента.

Ранее во вторник токийский индекс Nikkei потерял 2,3 процента, гонконгский Hang Seng – 1 процент, а шанхайский SSE Composite – 0,6 процента.

Сиднейский S&P/ASX закрылся снижением на 1,6 процента, сеульский KOSPI опустился на 1,9 процента, тайваньский TSEC – на 1 процент, мумбайский Sensex – на 0,6 процента.

Нефтяные рынки начали день вяло, но впоследствии частично вернули позиции. Американская сырая нефть выровнялась в процентном отношении, достигнув отметки 38,49 доллара за баррель, а эталонная нефть марки Brent торгуется по 40,86 доллара за баррель, потеряв 0,3 процента.

Финансовые рынки начали медленно, но уверенно восстанавливаться на фоне снятия карантинных мер, однако в пятницу американские биржи понесли существенные потери в связи с резким ростом новых случаев заражения в стране.

В преддверии открытия торгов на Уолл-стрит в понедельник фьючерсы на Dow Jones и S&P 500 демонстрируют рост, а Nasdaq остается в минусе.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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