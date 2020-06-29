В США оценили эффективность вакцины от коронавируса

29.06.2020, 16:48, Новости дня

Эффективность любой вакцины от коронавируса вряд ли достигнет 100%, поэтому достаточным показателем можно считать 75%, сообщил главный инфекционист США Энтони Фаучи на телеканале CNN.

«Я серьезно сомневаюсь, что какая-либо вакцина сможет обеспечить 100% защиту. Наш лучший результат пока – корь, от которой эффективность составила 97-98%. Было бы замечательно, если бы мы смогли достичь этого, но я не думаю, что мы сможем. Я бы довольствовался эффективностью в 70-75%, поскольку этого было бы достаточно для достижения уровня коллективного иммунитета», – передает РИА «Новости» слова Фаучи.

Она также отметил, что достижению коллективного иммунитета в США может помешать массовый отказ населения от вакцинации.

«Как вы знаете, среди некоторых людей в этой стране царит антинаучное, антипрививочное настроение. Среди тревожно большого процента населения», – добавил инфекционист.

Тем временем, в РФ первая и вторая группы добровольцев, участвующие в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, чувствуют себя хорошо. Испытуемые рассказали о своих ощущениях после вакцинации.

Клинические испытания вакцины на группе из 18 добровольцев начались 18 июня в госпитале Бурденко. Спустя пять дней к ним присоединилась вторая группа. Эксперимент планируется завершить к концу июля.