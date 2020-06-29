Китай вводит визовые ограничения для граждан США в связи с позицией по Гонконгу

29.06.2020, 16:30, Новости дня

ПЕКИН – Пекин предупредил в понедельник, что он введет визовые ограничения для американских граждан, допускающих «вопиющее поведение» по вопросам, связанным с Гонконгом, что станет зеркальным ответом на введенные США санкции против неназванных китайских чиновников, признанных ответственными за ограничение свобод в городе.

Объявление было сделано на фоне обсуждения в китайском парламенте проекта закона о национальной безопасности в Гонконге, который, как опасаются продемократические активисты в городе, будет использоваться для подавления инакомыслия и ужесточения контроля Пекина.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь объявил о новых санкциях на брифинге для прессы, отвечая на вопрос о новых визовых ограничениях, введенных Вашингтоном. При этом он не уточнил, кто из американцев попадет под действие санкций Пекина.

«США пытаются чинить препятствия законодательству Китая об обеспечении национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг путем введения так называемых санкций, но они никогда не добьются успеха», – заявил он журналистам.

«В ответ на это… Китай решил ввести визовые ограничения для американских лиц, допускающих вопиющее поведение по вопросам, связанным с Гонконгом», – добавил он.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил на прошлой неделе, что новые визовые ограничения со стороны Вашингтона применимы «к нынешним и бывшим» официальным лицам правящей Компартии Китая, которые, «как считается, несут ответственность или причастны к подрыву высокой степени автономии Гонконга».

Американский Сенат на прошлой неделе также одобрил законопроект, предусматривающий обязательные санкции против физических лиц и компаний, которые поддерживают усилия по ограничению автономии Гонконга. Он включает вторичные санкции в отношении банков, которые ведут бизнес с лицами, поддерживающими репрессивные меры против автономии территории.

Представитель МИД Чжао Лицзянь заявил журналистам, что Китай направил США жалобу по поводу законопроекта и предупредил, что Пекин пойдет на жесткие контрмеры в ответ на действия США против Гонконга.