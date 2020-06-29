Взрыв на рынке на юге Афганистана привел к гибели 23 человек

29.06.2020, 16:30, Новости дня

КАБУЛ – По меньшей мере 23 мирных жителя погибли, десятки других получили ранения в результате ракетного удара по скотоводческому рынку в провинции Гильменд на юге Афганистана в понедельник.

Об этом сообщили представители афганских властей и Афганистана.

Воюющие стороны обвинили друг друга в атаке на открытый еженедельный рынок скота в районе Сангин, где собрались сотни жителей соседних районов, торгующих овцами и козами.

Представитель губернатора Гильменда сообщил, что несколько ракет, выпущенных боевиками Талибана, упали рядом с рынком, в результате чего погибли 23 человека, включая детей.

В свою очередь, представители Талибана обвинили правительственных чиновников в убийстве мирных жителей.