 

Песков анонсировал двусторонние переговоры Путина и Лукашенко

29.06.2020, 16:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВо вторник президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут двустороннюю встречу в рамках мероприятий по открытию Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Подтверждаем», – ответил Песков на вопрос о возможных переговорах, передает РИА «Новости».

Ранее Кремль сообщил, что Путин и Лукашенко посетят Тверскую область 30 июня, где примут участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.

Песков уже говорил, что у президентов РФ и Белоруссии будет возможность пообщаться, если белорусский лидер приедет на церемонию открытия мемориала Советскому солдату во Ржев.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Повторные голоса москвичей аннулируют

09.05 / В России за день выявили 10 тысяч новых случаев COVID-19

15.06 / В РФ сделали более 15 млн тестов на коронавирус

23.06 / Эксперты назвали влияющие на явку при голосовании по поправкам к Конституции факторы

20.05 / “Слуга народа” предложила Зеленскому провести праймериз для избрания кандидатов в мэры

21.04 / Трамп собрался впервые за 12 лет назначить посла в Белоруссии

21.05 / wPolityce – немцев не устраивает ни асимметрия отношений с США, ни новый «дядя Сэм»

19.04 / Рогозин – об “Орле”, “Сармате”, пусках и коронавирусе

17.06 / Бродячая собака покусала шестерых детей под Рязанью

16.06 / Экспертами было обнаружено новое состояние материи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска