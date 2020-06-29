Дуда опередил соперника по президентским выборам, но это ещё не победа

29.06.2020, 16:30, Новости дня

После президентских выборов в Польше оба ведущих кандидата устроили праздник, но в действительности для страны ещё ничего не решено, пишет немецкая газета Die Welt. Анджей Дуда не смог набрать более 50% голосов, поэтому ему предстоит сразиться с оппозиционным кандидатом Рафалом Тшашковским во втором туре — и это будет трудная борьба для нынешнего польского лидера.



Reuters

То, что выглядит как победа правительственного лагеря на выборах, в действительности является горьким промежуточным результатом для национал-консерваторов Польши, пишет немецкая газета Die Welt. Действующему президенту Анджею Дуде придётся пройти через второй тур выборов, и от его результатов будут зависеть, в том числе, и отношения страны с Германией.

Оба кандидата празднуют, и кажется, что каждый из них уже считает, что победил на президентских выборах. Кандидат от крупнейшей оппозиционной партии страны Рафал Тшасковский по завершении голосования заявил, что это выбор между открытой Польшей и Польшей, которая ищет себе врагов. Впрочем, для страны пока ещё ничего не решено. Ясно одно: для кандидата правительственного лагеря Анджея Дуды ситуация складывается не из лёгких.

Как поясняет издание, положение дел в Польше таково, что время после выборов — это время перед выборами. Теперь в государстве должен пройти второй тур президентских выборов. По первым подсчётам, Дуда опережает соперника с 41,8% голосов, Тшасковский набирает 30,4%. Это неоднозначная победа, подчёркивает немецкая газета. Дуда не может спокойно полагаться на те 10%, которые отделяют его от конкурента. 12 июля им предстоит снова померяться силами во втором туре, потому что ни один из них не набрал больше 50% голосов.

«Это горький промежуточный результат для избалованной успехами национально-консервативной правительственной партии «Право и справедливость», кандидатом которой является Дуда», — пишет Die Welt. С победы партии на парламентских выборах в 2015 году оппозиция и эксперты уже не раз заговаривали о политических переменах, когда речь шла о коммунальных выборах 2018 года, о выборах в Европарламент или очередных польских парламентских выборах в 2019 году.

«Партия и справедливость» до сих пор не оставалась внакладе — напротив, она могла спокойно следовать своей политике перестройки государства при удобной поддержке большинства и, в частности, осуществлять реформу юстиции, из-за которой Польша пребывает в состоянии затянувшегося конфликта с Еврокомиссией и Европейским судом.

Однако исход президентских выборов может вызвать появление трещины во властной системе «Права и справедливости», уверяет немецкий журналист. Оппозиция ещё никогда не представляла такой большой опасности для правительственного лагеря. По опросам, во втором туре Дуда и Тшасковский могут занять равные позиции, а некоторые институты, занимающиеся исследованиями общественного мнения, даже видят для кандидата оппозиции возможность набрать чуть больше голосов.

Ожидается, что Тшасковский во втором туре может собрать значительную часть голосов тех избирателей, кто до сих пор голосовал за других кандидатов, в частности, левых, голосовавших за Роберта Бедроня, и сторонников независимого кандидата Шимона Холовни, а это в общей сложности более 15%. Кроме того, Тшасковский умеет мобилизовать своих избирателей не хуже Дуды и сторонников «Права и справедливости». Об этом говорит высокая явка во время первого тура голосования: в выборах приняли участие около 63% населения Польши, причём уже к полудню успели проголосовать 24%, а это примерно на 10% больше, чем было к тому же времени на выборах пять лет назад.

Поэтому руководство «Права и справедливости» хотело во что бы то ни стало избежать второго тура голосования, а ещё лучше — провести выборы уже 10 мая. Несмотря на пандемию коронавируса и открытый вопрос о возможности честной предвыборной борьбы в условиях жёстких карантинных мер, «Право и справедливость» долгое время настаивало на проведении выборов в мае. Однако после критики со стороны оппозиции, ОБСЕ и Еврокомиссии, а также из рядов партии, её руководству пришлось уступить, хотя на тот момент Дуда имел все шансы победить уже в первом туре голосования.

В мае оппозиция внезапно выдвинула кандидатуру пользующегося популярностью мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Несмотря на гомофобную кампанию, с помощью которой «Право и справедливость» в прошлом мобилизовало своих избирателей, и активную поддержку государственных СМИ, Дуда не смог набрать более 50% голосов.

Президент в Польше выполняет не только репрезентативную функцию — он охраняет польскую конституцию, но также может причинить ей вред, подчёркивает немецкая газета. Также он обладает полномочиями во внешней политике и является верховным главнокомандующим вооружённых сил государства.

Тшасковский на посту президента может стать для «Права и справедливости» преградой при строительстве «четвёртой республики», как говорят некоторые представители партии. Он уже на протяжении ряда лет открыто критикует упадок правовой государственности в Польше, а в качестве президента сможет отказаться подписывать новые законопроекты и затормозит перестройку системы правосудия.

В итоге конфликты внутри страны могут усугубиться, зато отношения с Брюсселем станут менее напряжёнными, полагает корреспондент издания. Последние пять лет Варшава считается в ЕС трудным партнёром как в вопросах миграционной или климатической политики, так и в том, что касается правовой государственности.

Во внешней политике Тшасковский, наряду с главой правительства Матеушем Моравецким и министром иностранных дел Яцеком Чапутовичем, тоже сможет расставлять акценты по-своему и, к примеру, занять менее конфликтную позицию в отношениях с Германией. Тшасковский скептически относится к возможным требованиям уплаты репараций, ставшим фоновой проблемой в отношениях Берлина и Варшавы, способной, однако, быстро отравить отношения между двумя странами, уверен автор статьи.

Пока неясно, кто какую роль будет играть во внешней политике Польши. В случае победы Тшасковского на выборах Варшава необязательно станет для своих европейских союзников предсказуемым партнёром — но, по крайней мере, тогда она больше не будет препятствовать работе польских судов, как это нередко случалось за последние пять лет, заключает Die Welt.