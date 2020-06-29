 

Число удаленщиков в РФ выросло в 30 раз

29.06.2020, 16:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЧисленность работающих в удаленном режиме россиян выросла в 30 раз по сравнению с данными на 1 апреля, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по ситуации на рынке труда. Председатель правительства подчеркнул, что новые методы в сфере трудоустройства помогут улучшить положение дел с занятостью.

«Я имею в виду в частности поддержку удаленной формы занятости. Сейчас число тех, кто работает в удаленном режиме, превышает 2 млн человек, то есть, с 1 апреля выросло почти в 30 раз», – приводит его слова ТАСС.

Мишустин отметил, что удаленная форма стала удобной для многих категорий работников, в том числе людей, имеющих ограничения по здоровью, или для родителей с маленькими детьми. Кроме того, удаленная форма перспективна для таких сфер, как информационные технологии и ряд программ среднего и высшего образования, сказал премьер.

«Важно, чтобы права людей, которые заняты в удаленном режиме, были защищены в соответствии с законом», – указал глава кабмина.

Он отметил также, что в РФ удалось избежать взрывного роста безработицы.

Ранее доктор экономических наук, эксперт ВНИИ труда Ольга Забелина назвала главное преимущество удаленной работы.



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