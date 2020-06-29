 

В Казахстане задумались о введении жесткого карантина

29.06.2020, 15:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции поручил государственной комиссии под руководством премьер-министра Аскара Мамина рассмотреть вопрос о возможном введении жесткого карантина.

«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года», – передает ТАСС слова Токаева со ссылкой на пресс-службу главы Казахстана.

Он также отметил, что с момента снятия ограничений 11 мая в Казахстане количество случаев коронавируса увеличилось в семь раз.

«Во многом это связано с недостатками в работе ряда государственных органов. Надо отметить, что система госуправления на центральном и местном уровне не подготовилась к эффективному функционированию вне режима чрезвычайного положения», – отметил он.

По его словам, межведомственная комиссия «не справилась с поставленной перед ней задачей», министерство здравоохранения «не смогло обеспечить координацию работы центральных и местных органов власти».

В связи с этим Токаев поручил до конца июля на 50% увеличить количество инфекционных коек в стране, для подготовки ко второй волне вспышки коронавируса.

«Для этого регионам нужно использовать все резервы, в том числе частной и ведомственной медицины. Поручаю правительству в течение пяти дней решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами», – сообщил глава Казахстана.

Он также особо отметил важность проводимой информационной работы государственных органов в борьбе с коронавирусом. По его словам, на первом этапе эта работа была организована неплохо, однако в последнее время складывается ощущение, что госорганы запустили эту работу.

«Из почти 40 тыс. вопросов, которые поступили на сайт www.coronavirus2020.kz, на данный момент даны ответы только на треть. В результате подобного отношения мы получаем новый всплеск инфодемии, поток откровенных фейков и дезинформации, которые еще сильнее осложняют нашу работу», – сообщил Токаев.

Кроме того, он призвал организовать на телеканалах ежедневные передачи с консультациями врачей в прямом эфире, с прямыми вопросами и ответами, так как необходимо довести до граждан протоколы, алгоритмы лечения.

Напомним, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находящийся на изоляции из-за обнаружения у него коронавируса, посмотрел трансляцию прошедшего в Москве парада Победы в прямом эфире. Токаев посетил парад по приглашению президента РФ Владимира Путина.



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