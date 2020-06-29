Названа вероятная причина взрыва в доме в Москве

29.06.2020, 15:16, Новости дня

Основной версией взрыва в жилом доме на улице Проходчиков в Москве является неисправность газового оборудования, сообщил источник в газовой службе.

«Предварительная причина ЧП – взрыв газового оборудования из-за его неисправности», – сказал источник ТАСС.

В свою очередь начальник ГУ МЧС РФ по Москве Сергей Желтов заявил, что при взрыве и пожаре в жилом доме, по уточненным данным, никто не погиб.

«Спасено семь человек. Погибших нет», – сказал он.

Тем временем источник в службе скорой помощи также сообщил, что при взрыве и пожаре в пятиэтажном доме пострадали семь человек, один из них был реанимирован сотрудниками скорой помощи.

В понедельник сообщалось, что в квартире жилого дома на улице Проходчиков произошел взрыв, после этого начался пожар в четырех квартирах. Источник сообщал, что при взрыве и пожаре погиб один человек и еще шестеро пострадали.