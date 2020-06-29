Семь человек пострадали при взрыве в московской пятиэтажке

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29.06.2020, 14:54, Новости дня

Семь человек пострадали в результате взрыва и последовавшего за ним пожара в жилой пятиэтажке на северо-востоке Москвы, сообщили в столичном управлении МЧС.

ЧП произошло днем 29 июня в доме №3 по улице Проходчиков. После взрыва пожар охватил четыре квартиры, его площадь составила 150 квадратных метров. В настоящее время огонь потушен.

Из горящих квартир вывели семь человек, все они госпитализированы, один находится в реанимации.

По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа вследствие неисправности оборудования. Несущие стены и межэтажные перекрытия, как уточнили сотрудники экстренных служб, не повреждены.

В префектуре Северо-Восточного административного округа пообещали помочь эвакуированным жильцам с временным размещением.



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