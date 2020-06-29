ALPINA D3 S рассекретили

29.06.2020, 14:18, Новости дня

Дизельные модели компании ALPINA всегда имели особую привлекательность и являются одними из самых желанных автомобилей в Европе.

Указанная компания фактически создала себе имя благодаря своим дизельным силовым агрегатам, поэтому, естественно, что, когда был объявлен скорый дебют ALPINA D3S 2020 года, автолюбители погрузились в состояние приятного волнения.

ALPINA D3 S имеет те же усовершенствования шасси и подвески, что и бензиновые аналоги ALPINA B3. Отличительной чертой является 6-цилиндровый дизельный двигатель D3 S.

Транспортное средство оснащается дизельным мотором, объем которого равен 3 литрам, а уровень мощности составляет 355 лошадиных сил. Данный показатель почти на 100 лошадиных сил меньше, чем мощность B3, и на 15 лошадиных сил больше, чем производительность недавно показанной модификации M340d.

Дизельный агрегат, приводящий в движение ALPINA D3 S, также выигрывает от установки инновационной гибридной технологии BMW, которая обеспечивает повышение мощности на низких скоростях и помогает двигателю соответствовать стандарту Euro 6d-ISC-FCM.

D3 S представляет собой первое поколение автомобилей ALPINA, оснащенное встроенным стартер-генератором на 48 вольт. Мощность от 6-цилиндрового двигателя передается на все четыре колеса машины благодаря спортивной автоматической коробке передач ZF 8HP76 с ALPINA SWITCH-TRONIC.

Седан ALPINA D3 S разгоняется с места до 100 километров в час за 4,6 секунды, а Touring набирает эту скорость за 4,8 секунды.

Максимальная скорость ALPINA D3 S Touring составляет 270 километров в час, седан может разогнаться до 273 километров в час.

Также транспортному средству полагается спортивно настроенная подвеска, высокопроизводительные тормоза и уникальные многоспицевые колёса. Есть и аэрокомплект, который улучшает эффективность охлаждения, добавляя прижимную силу спереди и сзади.

Стоимость данной новинки производитель ещё не сообщил.