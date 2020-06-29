Прокурор попросил суд освободить экс-главбуха Серебренникова

29.06.2020, 14:16, Новости дня

Представитель прокуратуры просит суд приговорить экс-бухгалтера «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нину Масляеву к 2 годам и 3 месяцам колонии, после чего освободить от наказания, так как этот срок был отбыт на стадии следствия.

«Прошу назначить Масляевой наказание в виде двух лет и трех месяцев колонии общего режима и освободить от него в связи с отбытием на стадии следствия в СИЗО и под домашним арестом», – передает слова представителя прокуратуры ТАСС.

Приговор Масляевой будет оглашен Мещанским судом Москвы 30 июня в 14.00.

26 июня Мещанский суд приговорил режиссера Серебренникова к трем годам условно по делу о хищении 129 млн рублей. Юрий Итин и Алексей Малобродский тоже приговорены к условным срокам, Софью Апфельбаум оштрафовали.

Напомним, что суд пришел к выводу, что по указанию Серебренникова через фирмы-однодневки и ИП было обналичено около 132 млн рублей, которые были выделены на театральный проект «Платформа». Из них похищено было около 129 млн рублей.