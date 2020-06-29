 

Политолог заявил о провале бойкота голосования по Конституции

29.06.2020, 13:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газа«Самые активные сторонники поправок к Конституции свой выбор уже сделали. А вот оппозиционная стратегия по бойкоту голосования провалилась», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Бондаренко, комментируя предварительные данные ЦИК и ВЦИОМ о явке и результатах голосования по поправкам к Конституции.

«Высокий показатель явки избирателей вполне закономерен. Люди, которые изначально настроены на то, чтобы поддержать поправки к Конституции, сделали это одними из первых. Так что вся мобилизационная явка поддержки уже на лицо, большая часть этих людей уже проголосовала», – рассказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Для понимания, в Крыму уже проголосовало уже более 50% от общего числа избирателей. То есть, мы понимаем, что ядро самых активных сторонников поправок к Конституции свой выбор уже сделали», – отметил собеседник. «Но не стоит забывать о том, что значительная часть граждан планирует голосовать 1 июля. Потому конечные цифры могут корректироваться», – добавил эксперт.  

«Однако уже сейчас можно точно сказать, что оппозиционная стратегия по бойкоту голосования провалилась. В выигрыше осталась лишь та часть оппозиции, которая призывала голосовать «против». Их электорат, по крайней мере, виден и понятен. Таким образом голосование «против» для оппозиции оказалось выигрышнее, чем позиция бойкота», – заключил Бондаренко.

Ранее стало известно, что участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за четыре дня приняли более 40 млн человек или 37,2% от числа избирателей, зарегистрированных в России.

При этом, по данным ВЦИОМ, за четыре дня голосования по поправкам в Конституцию РФ изменения поддержали 76% граждан.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля, причем среда 1 июля будет выходным днем. По данным ЦИК, за первые три дня явка на голосовании составила 28,46%, количество участников превысило 30 млн человек. Явка на онлайн-голосование к 19.16 воскресенья достигла 80%.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.06 / В Польше отменили обязательное ношение масок

04.06 / В США против Google подали иск на $5 млрд за сбор данных в режиме инкогнито

12.04 / Приложение Минкомсвязи для цифровых пропусков не будет работать в Москве

11.05 / Энтони Фаучи ушел на «модифицированный самокарантин»

07.05 / Волынец: Новый энергобаланс – первый шаг для недопущения краха всего рынка энергетики

11.06 / Германия до сих пор не представила доказательств вины Москвы в «кибератаке» на бундестаг

27.04 / Кадыров дал поручение о поэтапном снятии ограничительных мер

15.04 / Британия идет по итальянскому пути: вышедшая из ЕС страна оказалась не готова к COVID

08.05 / Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с подозрением на COVID-19

01.06 / Опубликовано видео с места обрушения железнодорожного моста под Мурманском

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска