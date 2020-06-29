Политолог заявил о провале бойкота голосования по Конституции

29.06.2020, 13:53, Новости дня

«Самые активные сторонники поправок к Конституции свой выбор уже сделали. А вот оппозиционная стратегия по бойкоту голосования провалилась», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Бондаренко, комментируя предварительные данные ЦИК и ВЦИОМ о явке и результатах голосования по поправкам к Конституции.

«Высокий показатель явки избирателей вполне закономерен. Люди, которые изначально настроены на то, чтобы поддержать поправки к Конституции, сделали это одними из первых. Так что вся мобилизационная явка поддержки уже на лицо, большая часть этих людей уже проголосовала», – рассказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Для понимания, в Крыму уже проголосовало уже более 50% от общего числа избирателей. То есть, мы понимаем, что ядро самых активных сторонников поправок к Конституции свой выбор уже сделали», – отметил собеседник. «Но не стоит забывать о том, что значительная часть граждан планирует голосовать 1 июля. Потому конечные цифры могут корректироваться», – добавил эксперт.

«Однако уже сейчас можно точно сказать, что оппозиционная стратегия по бойкоту голосования провалилась. В выигрыше осталась лишь та часть оппозиции, которая призывала голосовать «против». Их электорат, по крайней мере, виден и понятен. Таким образом голосование «против» для оппозиции оказалось выигрышнее, чем позиция бойкота», – заключил Бондаренко.

Ранее стало известно, что участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за четыре дня приняли более 40 млн человек или 37,2% от числа избирателей, зарегистрированных в России.

При этом, по данным ВЦИОМ, за четыре дня голосования по поправкам в Конституцию РФ изменения поддержали 76% граждан.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля, причем среда 1 июля будет выходным днем. По данным ЦИК, за первые три дня явка на голосовании составила 28,46%, количество участников превысило 30 млн человек. Явка на онлайн-голосование к 19.16 воскресенья достигла 80%.