 

В Германии оценили призыв к ЕС использовать «язык силы» в Ливии

29.06.2020, 13:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газа«Ишингер просто хочет напомнить о своей конференции и собрать на нее деньги», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя призыв главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера использовать военные средства ЕС для установления мира в Ливии.

«Слова Ишингера – это по большей части пустословие, – сказал Александр Рар. – О берлинской конференции по Ливии все уже стали забывать, потому что она не привела к заметным результатам. Это была очередная попытка Германии показать, что она может влиять на расклад сил в арабском мире, но попытка провалилась».

«Также все помнят, как провалилась попытка применить в Ливии «язык силы», которая привела к гибели Муаммара Каддафи, разрушению ливийской государственности и усложнению миграционного кризиса в Европе. А сейчас там погоду делают другие страны. Италия, Франция и ряд арабских государств участвуют в закулисной борьбе, но влиять на происходящее могут только Турция и Россия», – отметил политолог.

«При этом Турция в ливийском конфликте находится по другую сторону баррикад от своих партнеров по НАТО. А Германии и вовсе не до Ливии, потому что Берлин занят консолидацией сил после коронавируса, подсчитывает убытки и озабочен возрастающей проблемой беженцев на южных рубежах Европы», – отметил эксперт.

«Что касается Ишингера, то от этого пенсионера всегда можно ожидать оригинальных заявлений. Он хочет любым способом поддержать актуальность своей конференции по безопасности, и таким образом собирает деньги спонсоров», – заключил Рар.

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности, германский дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что Евросоюз в целом и Германия в частности должны научиться «языку силы» и пригрозить применением военных средств для установления мира в Ливии.

«Дипломатия того, кто в международных конфликтах не в состоянии пригрозить применением военных средств, слишком часто остается на уровне риторики», – сообщил Ишингер.

Он так же напомнил, что Берлин потратил много энергии на проведение в январе 2020 года международной конференции по Ливии. Однако ее «результаты до сего момента, к сожалению, были практически нулевыми», констатировал он.

Ранее стало известно, что в ливийской гражданской войне ожидается новый поворот. Вслед за начавшейся турецкой интервенцией на территорию Ливии готовятся вступить египетские войска. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему руководство Египта приняло такое решение, в состоянии ли страна вести столь крупномасштабный военный конфликт и какого результата Каир хочет добиться.



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