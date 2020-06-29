 

Умер конструктор двигателей для ракет, доставивших Гагарина в космос

29.06.2020, 13:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ США скончался ученый и конструктор Анатолий Дарон, разработавший двигатели для ракет-носителей, которые доставили в космос первый спутник и первого космонавта Юрия Гагарина, сообщило НПО «Энергомаш» (предприятие «Роскосмоса»).

«Двадцать четвертого июня ушел из жизни выдающийся ученый, конструктор, многие годы проработавший в НПО «Энергомаш», Анатолий Давидович Дарон», – сообщается на сайте предприятия.

Уточняется, что Дарон трудился на предприятии с августа 1948 года по июнь 1998 года, пройдя путь от инженера-конструктора до начальника отдела, ведущего конструктора. Позже он переехал в США.

Он также внес большой вклад в разработку первых экспериментальных камер КС-50 и ЭД-140. Был ведущим конструктором при разработке ЖРД РД-107 и РД-108 для семейства ракеты Р-7, а также ЖРД РД-270 для РН УР-700.

Кроме того, Дарон имеет звания кавалера орденов Трудового Красного Знамени (1957г.), Ленина (1961г.), Дружбы (1996г.), Заслуженного конструктора РСФСР (1989г.), доктора технических наук (1967г.), профессора (1976г.).

Отмечается, что Анатолий Давидович умер в результате обострения многолетнего недуга – сердечно-почечной недостаточности.

«Светлая память о выдающемся ученом и конструкторе навсегда сохранится в наших сердцах», – говорится в сообщении.



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