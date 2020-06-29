 

В Кремле назвали ложью статью о «сговоре» РФ с талибами

29.06.2020, 13:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЖаль, что когда-то крупнейшие и уважаемые мировые СМИ не гнушаются «утками», публикуя недостоверную информацию о якобы сговоре РФ с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Первое – эти утверждения являются ложью. Второе – если в Соединенных Штатах специальные службы продолжают быть подотчетными президенту, то тогда я предлагаю ориентироваться на соответствующие заявления президента (Дональда) Трампа, который дал уже оценку этим публикациям. И третье – мы просто в очередной раз можем выразить сожаление в связи с тем, что когда-то крупнейшие мировые СМИ, уважаемые мировые СМИ, высококлассные мировые СМИ в последние годы все чаще и чаще не гнушаются публиковать абсолютные утки», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Кроме того, он отметил, что Трамп не обсуждал эту тему с президентом Владимиром Путиным в течение этого года.

Напомним, New York Times утверждает, что Россия, по мнению разведки США, якобы предлагала боевикам, связанным с запрещенной в РФ террористической организацией «Талибан», деньги за убийство военных из «сил коалиции в Афганистане». Позже с подобными же утверждениями выступила газета Washington Post. МИД РФ назвал статью The New York Times вбросом американской разведки. 

По словам пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни, Трамп не получал информации о том, что РФ якобы предлагала деньги за убийство военнослужащих США.



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