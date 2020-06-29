В Кремле отреагировали на случаи неоднократного голосования по поправкам

29.06.2020, 13:16, Новости дня

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) устранит пробелы после случаев неоднократного голосования по поправкам к Конституции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не знаю, какие цели преследуют эти активисты. Если цели – совершенствование избирательной системы, то, наверное, это неплохо. А стоит ли применять предусмотренное законом наказание или нет, это не решение Кремля, и мы не хотели бы в это вмешиваться», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, подобные случаи не могут оказывать влияние на общий фон легитимности итогов плебисцита.

«Я не сомневаюсь, что Центральная избирательная комиссия будет принимать меры по внесению ясности в этой ситуации, там, где необходимо – внесение корректировок и улучшение методов работы», – добавил Песков.

Также в Кремле солидарны с позицией ЦИКа по экзитполу на голосовании по Конституции, который ВЦИОМ опубликовал в понедельник. По мнению ЦИК, это противоречит устоявшейся практике, поскольку такие данные не должны публиковаться за пять дней до голосования и в день голосования.

«Здесь главным уполномоченным ведомством является Центральная избирательная комиссия. Поэтому заключение ЦИК, наверное, является основополагающим. Мнение Кремля вряд ли здесь применимо. И в данном случае единственное, что нужно учитывать, что, конечно, речь не идет о конкурентном голосовании: то есть это не выборы, это голосование», – сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что, скорее всего, нужно «солидаризироваться с точкой зрения ЦИК».

По словам Пескова, это может способствовать информированности населения, «хотя информированность и так, по имеющимся данным, находится весьма на высоком уровне».

Также представитель Кремля отметил, что президент РФ Владимир Путин лично проголосует по поправкам в Конституцию на избирательном участке. При этом Песков добавил, что глава государства «будет голосовать так, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих».

По данным ВЦИОМ, за четыре дня голосования по поправкам в Конституцию РФ изменения поддержали 76% граждан.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля, причем среда 1 июля будет выходным днем. По данным ЦИК, за первые три дня явка на голосовании составила 28,46%, количество участников превысило 30 млн человек. Явка на онлайн-голосование к 19.16 воскресенья достигла 80%.