 

Мишустин не исключил дальнейшего снижения ставок по ипотеке

29.06.2020, 13:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГлава российского правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил о возможном снижении ипотечных ставок в будущем.

«В мае, по данным Банка России, средняя ставка по таким кредитам снизилась до 7,4%, есть потенциал для дальнейшего снижения, этому способствует, в том числе, запуск программы льготной ипотеки под 6,5%», – сказал Мишустин, передает ТАСС.

Премьер также сообщил о расширении возможностей для выдачи россиянам ипотеки на льготных условиях. Соответствующее распоряжение правительства уже подписано.

«В рамках нового поручения президента правительство оперативно подготовило изменения в правила выдачи таких (льготных ипотечных) кредитов. Постановление уже подписано», – сказал он, уточнив, что максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 до 12 млн рублей.

Глава правительства добавил, что для других регионов сумма увеличена с 3 до 6 млн рублей. По его мнению, эти изменения очень важны и позволят большему числу граждан приобрести квартиры в новостройках и улучшить свои жилищные условия. «Свой дом, своя квартира – то, что всегда было и остается жизненно важным для любого человека, для каждой семьи», – подчеркнул премьер.

Ранее сообщалось, что к концу 2020 года ставки по ипотеке в РФ могут опуститься до 7% и даже ниже благодаря снижению ключевой ставки ЦБ и госпрограмме льготных кредитов. 



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