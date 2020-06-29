 

Кремль анонсировал совещание Путина с членами Совбеза

29.06.2020, 13:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент Владимир Путин в понедельник проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, вечером ожидается международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В районе 14.00 планируется оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Оно будет в режиме видеоконференции», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Также он добавил, что по тематике совещания Кремль сделает соответствующее сообщение.

Кроме того, по словам пресс-секретаря в понедельник состоятся рабочие контакты, а «ближе к вечеру ожидается международный телефонный разговор». 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Готовившаяся на базе США группа боевиков сдалась сирийской армии

21.04 / После переливания плазмы в Москве выписаны трое пациентов

26.05 / МЭР поддержало совместную программу развития Архангельской области и НАО

20.05 / Премьер Греции назвал дату начала турсезона

16.04 / ОНФ предложил добавить в нацпроект «Экология» показатель снижения образования отходов

16.04 / В РПЦ уточнили возможность освящения пасхальной пищи дома

21.04 / Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» сменил курс

16.06 / Центр Келдыша испытал новый ионный двигатель

14.04 / Американские СМИ узнали об опасных исследованиях коронавируса летучих мышей в Ухане

01.06 / Посол РФ сообщил о тысяче россиян, застрявших в США из-за пандемии коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска