Пригожин похвалил получившую МРОТ Боню

29.06.2020, 12:53, Новости дня

Есть некий парадокс в ситуации, когда деньги от государства получают люди, которым они не нужны, но нет ничего предосудительного в том, чтобы отдать их потом малоимущим, как это хочет сделать Виктория Боня, сообщил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин.

Телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня в своих социальных сетях рассказала, что получила МРОТ в размере 12 130 рублей. При этом она заявила, что в этих деньгах не нуждается, поэтому хочет передать их малоимущим семьям.

«Здесь некий парадокс. Государство выделяет средства, а Боня же живет в этом государстве. Отказываться от того, что тебе дают – смешно, и не важно сколько. Дают – бери, бьют – беги. Поэтому, если у человека есть возможность взять и позже кому-то передать или помочь, то я в этом не вижу никаких предрассудков», – говорит Пригожин.

Он поясняет, что была бы удивительной ситуация, если бы какому-либо человеку принесли домой деньги или дали возможность получить что-то от государства, а он бы от этого отказался бы. По мнению продюсера, не нужно отказываться вообще ни от чего, что касается денег. «Эта гордость и хлопанье дверью со словами «я ничего от государства не возьму» – глупо. Государство дает – берите. Не важно сколько и не важно, кому потом это отдадут», – подчеркивает Пригожин.

Если эти деньги не взять совсем, то неизвестно, куда они уйдут, уверен продюсер. Если не будет никакой лишней суммы, то звезда или любой другой человек просто не сможет лишний раз помочь нуждающимся.

«Я даже не сомневаюсь, что эти деньги Боня действительно отдаст. И не только она. Даже известные музыканты берут, и не важно, что они трижды миллиардеры. Это государство дает, а рядом есть соседи, друзья, знакомые, бабушки и дедушки. Артисты, телеведущие – живые люди. У всех есть свои хорошие, добрые и светлые поступки. Поэтому если дают – надо брать», – подытожил Пригожин.

Ранее Пригожин заявил, что из-за ситуации с коронавирусом артисты оказались в «чудовищной ситуации», поскольку не могут выступать на концертах как прежде, соответственно, и не зарабатывают деньги. При этом он отметил, что если бы получил материальную помощь от государства, то не взял бы ее себе, а направил бы на благотворительность.

При этом Боня выступила против повышения МРОТ, так как государство, по ее мнению, должно помогать бизнесменам, попавшим в тяжелую ситуацию, а не «алкоголикам и нищебродам».