Супруги в США с оружием защитили дом от протестующих

29.06.2020, 12:53, Новости дня

Американские супруги из Сент-Луиса с оружием в руках встали на защиту своего особняка от участников движения Black Lives Matter. Видео разборок супругов с демонстрантами появилось в Сети.

Инцидент произошел в престижном районе «Форест парк», адвокаты Марк и Патриция Макклоски вышли на улицу с оружием, чтобы отогнать от дома демонстрантов, передает телеканал «360».

Как сообщил телеканал NBC News, около 300 протестующих оказались у особняка после того, как сломали ворота соседнего дома. Они направлялись к мэру города Лид Крюксон, чтобы потребовать ее отставки после того, как она опубликовала имена и адреса жителей, предложивших перераспределять бюджет полиции на другие общественные нужды. Онлайн-петицию за отставку подписали 40 тыс. человек.

Уточняется, что Патриция Макклоски была с пистолетом, а ее супруг с ружьем. В какой-то момент женщина направила оружие на темнокожего, на котором была футболка с надписью: «Руки вверх, не стреляйте!».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о полном прекращении актов вандализма в стране после того, как такие действия в отношении памятников стали караться длительными тюремными сроками.