 

Эксперты ВШЭ назвали число спасенных жизней во время эпидемии коронавируса

29.06.2020, 12:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаОграничительные меры, действовавшие в РФ во время эпидемии коронавируса, помогли спасти не менее 80 тыс. жизней, следует из исследования экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).

Как информирует пресс-служба ВШЭ, эта цифра была получена при использовании эпидемиологической (SEIR) модели при оценке ситуации. Эта модель учитывает изменения в поведении властей и граждан во время эпидемии, а также вероятные последствия, которые бы возникли при отсутствии этих изменений. 

Авторы исследования указывают, что в современном обществе можно выделить три группы факторов, ограничивающих распространение заболевания и предотвращающих смертность.

Первая действует непосредственно на уровне общества – изоляция, минимизация внешних контактов, отказ от социальной, деловой и культурной активности, сопряженной с контактами с большим числом людей, использование санитарно-гигиенических средств

Вторая группа факторов связана собственно с политикой правительства. К нему относятся предписание ограничения режима работы и изоляции граждан и организаций, санитарный контроль, ограничение и запрещение перемещения людей, экономическая поддержка предприятий и граждан, стимулирование производства, прямой заказ санитарных товаров и услуг для обеспечения их доступности, организация необходимых импортных закупок.

Третья группа факторов – это вклад медицины в диагностику и лечение заболевших, выявление и изоляцию контактировавших.

«Расчеты по этой методике показали, что предпринятые правительством меры – санитарно-эпидемиологические, медицинские, экономические, меры по информированию населения и организаций, а также ответственное поведение граждан, пошедших на минимизацию контактов, самоизоляцию, использование защитных средств и предприятий, перешедших к работе в удаленном режиме, проводивших тестирование работников, обеспечивающих их средствами защиты – все это позволило сохранить жизни не менее 80 тыс. россиян», – указано в сообщении.

По словам директора по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ Андрея Жулина, который является соавтором исследования, своевременное получение информации об угрозе позволило обществу привести в действие «защитные механизмы», что помогло избежать большего количества смертей.

«Спасенные жизни – это результат регулирующих мер властей и ответственного поведения граждан и невозможно надежным образом разделить эти эффекты», – отметил Жулин. 

За минувшие сутки в РФ выявлено 6719 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 641 тыс. случаев заболевания. 



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