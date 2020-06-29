В Кремле пожелали американцам спокойствия и гармонии

29.06.2020, 12:48, Новости дня

Неспокойная ситуация в США является внутренним делом Вашингтона, в Кремле желают американским коллегам и гражданам США восстановления спокойствия и гармонии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я воздержусь от каких-либо комментариев относительно, вот как вы сказали, «неспокойствия» и проявления неспокойствия, которые имеют место в США. Это внутреннее дело США, и мы искренне желаем нашим американским коллегам и американцам восстановления у них спокойствия и гармонии, насколько это возможно», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Погромы и протесты, начавшиеся в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили и другие страны. Кроме того, на Западе зазвучали призывы по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления.

Так, в Сан-Франциско демонстранты снесли памятники экс-президенту США Улиссу Гранту, автору текста гимна страны Фрэнсису Скотту Ки и миссионеру Хуниперо Серре. А власти Нью-Йорка одобрили предложение Музея естественной истории о демонтаже памятника президенту США Теодору Рузвельту.