 

Футбольная “Барселона” может досрочно уволить тренера Сетьена

29.06.2020, 12:42, Новости дня

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен вряд ли останется в каталонском клубе на следующий сезон. Инсайдеры сообщают, что у 61-летнего специалиста совершенно разладились отношения с футболистами. И игроки, и руководство "сине-гранатовых" уверены, что по окончании сезона надо искать нового тренера.

Контракт Сетьена рассчитан на 2,5 года, но большинство членов совета директоров "Барсы" настаивают на расставании с тренером, сообщает издание Goal.Com. Руководители разочарованы и результатами, и стилем игры команды, и заявлениями главного тренера. В клубе растет мнение, что назначение было ошибкой.

При этом с футболистами у Сетьена не заладилось, прежде всего, потому, что он часто на пресс-конференциях не только хвалит, но и ругает конкретных игроков. При этом часть подопечных недовольна методами тренировок, а некоторые не понимают и не принимают требований главного тренера.

Специалисты считают, что Сетьен может сохранить свой пост только при условии, что "Барса" сможет взять какой-нибудь значимый трофей – или выиграть испанскую Ла Лигу, где она пока отстает от "Реала" на 2 очка, или победить в Лиге чемпионов.



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