 

Главврач Коммунарки отреагировал на сообщения о пакетах для трупов возле больницы

29.06.2020, 12:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаИнформация о том, что недалеко от инфекционной больницы в Коммунарке прохожие якобы нашли пакеты для перевозки трупов с медицинскими картами умерших не соответствует действительности, сообщил главврач больницы Денис Проценко.

«Я хочу прокомментировать публикации, которые появились сейчас в сети. За пределами нашей территории, в километре от больницы обнаружены пакеты для перевозки тел умерших. Сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствует действительности», – написал Проценко в Facebook.

Он добавил, что процедура выдачи тел умерших строго регламентирована законом, и вся необходимая информация и документация об алгоритме процедуры имеется в больнице. По словам Проценко, ее передали правоохранительным органам для установления причин произошедшего.

«Установление обстоятельств случившегося находятся в компетенции правоохранительных органов», – отметил он.

Накануне ряд СМИ опубликовали материал, в котором утверждается, что прохожие якобы нашли вблизи инфекционной больницы в Коммунарке мусорные пакеты с медицинскими картами, документацией по умершим от коронавируса пациентам, а также бирками от трупов и зараженной кровью.

За минувшие сутки в РФ выявлено 6719 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 641 тыс. случаев заболевания. 



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