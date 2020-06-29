Мишустин сообщил о выделении 3,5 млрд рублей на тест-системы на коронавирус

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29.06.2020, 12:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ РФ фиксируется все меньше заболевших коронавирусом, власти продолжат расширять тестирование, из резервного фонда правительства Роспотребнадзору выделено 3,5 млрд рублей на производство соответствующих тест-систем, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

«Если говорить о ситуации с коронавирусом в целом по стране, у нас все меньше и меньше заболевших, за прошедшие сутки выявлено 6700 новых случаев. Количество выявляемых заболевших снижается, несмотря на увеличение количества проводимых тестов на наличие вируса и антител к нему. Мы и дальше будем расширять тестирование», – сообщил Мишустин, передает РИА «Новости».

Он отметил, что это позволяет вовремя выявить болезнь, помочь человеку и не дать ему заразить окружающих.

«Подписано распоряжение о выделении из резервного фонда правительства почти 3,5 миллиардов рублей Роспотребнадзору. Они пойдут на производство тест-систем, которые будут использоваться в государственных и муниципальных учреждениях для дальнейшей диагностики коронавируса», – сообщил премьер.

За минувшие сутки в РФ выявлено 6719 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 641 тыс. случаев заболевания. 



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