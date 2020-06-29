Посол РФ ответил на вопрос о подготовке Ким Ё Чжон на место руководителя КНДР

29.06.2020, 11:53, Новости дня

Разговоры о том, что родную сестру Ким Чен Ына – Ким Ё Чжон готовят на место руководителя Северной Кореи, не имеют под собой оснований, сообщил российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора.

«Ни в коем случае речь не может идти о том, что ее готовят на какой-то случай (на место северокорейского лидера). Разговоры об этом никакого абсолютно основания не имеют. Она сейчас достаточно молодой человек, она обрела серьезный политический и внешнеполитический опыт. Она теперь может считаться сложившимся государственным деятелем высокого уровня. На этом бы я поставил точку», – сказал дипломат.

Он также заявил, что слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына не имеют под собой никаких оснований. «Я уверен, что это безосновательные слухи, которые никакой почвы под собой не имеют», – сказал он, передает ТАСС.

Кроме того, посол заявил, что Пхеньян вряд ли возобновит испытания стратегических вооружений из-за последнего обострения отношений с Сеулом.

«В официальных заявлениях руководства и официальных представителей КНДР говорилось прямо, что может быть среди этих военных так называемых мер: это дислокация воинских подразделений на границе в зонах Кэсона и Кымгансана в месте с вооружением; это может быть возвращение военнослужащих на пункты контроля, расположенные в пределах демилитаризованной зоны; это, возможно, какие-то военные приготовления, учения. Но ни в коем случае не испытания баллистических ракет и, естественно, не ядерные испытания», – сказал Мацегора.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что две Кореи опять близки к войне, которая легко может стать ядерной. Обычно Пхеньян переходит к языку угроз и ультиматумов, когда в стране опять заканчивается еда, но на сей раз причина резкого обострения обстановки на полуострове может быть в другом. На арену международной политики выходит новый игрок – Ким Ё Чжон, родная сестра Ким Чен Ына и валькирия режима чучхе.