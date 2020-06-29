Грузия изменила систему выборов в парламент

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29.06.2020, 11:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВыборы в парламент Грузии 31 октября пройдут по новой формуле – 120 депутатов будут избраны по партийным спискам и 30 в одномандатных округах, ранее принцип был «77 плюс 73», информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

За изменения, которые лоббировали западные посредники, проводившие переговоры между властями и оппозицией, проголосовало 117 депутатов, против трех. Также барьер для партий снижен с трех до 1%.

«Мы сделали еще один шаг к европейской демократии и стабильности», – сообщил председатель парламента Арчил Талаквадзе.

На выборах в 2024 году парламент полностью будет избран по пропорциональной системе.

В начале июня экс-министр экономики Грузии Георгий Арвеладзе призвал грузин готовиться в октябре не к выборам в парламент, а к революции, для чего нужно создавать отряды сопротивления.



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