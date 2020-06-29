Нефтяные гиганты Китая решили создать альянс

29.06.2020, 10:53, Новости дня

Крупнейшие нефтяные компании Китая обсуждают планы формирования группы для совместных закупок углеводородного сырья, в том числе у России, сообщили источники агентства Bloomberg.

Согласно их данным, корпорации China Petroleum & Chemical, PetroChina, Cnooc и Sinochem Group прорабатывают детали плана, который позволит им облегчить участие в закупках нефти на спотовом рынке и упрочить свои позиции за счет консолидации ресурсов. Предварительно, план нашел поддержку у правительства КНР и соответствующего отраслевого регулятора, передает ТАСС.

Уточняется также, что будущее объединение начнет с подачи коллективных заявок на приобретение нефти российских и африканских марок. Участники предполагаемой группы контролируют перерабатывающие предприятия, импортирующие более 5 млн баррелей нефти в сутки. Это почти пятая часть совокупной добычи стран ОПЕК. Теоретически китайские корпорации могут превратиться в крупнейшего покупателя углеводородного сырья в мире, отмечает агентство.

Как отметили в агентстве, китайская сторона может попытаться опробовать свой план уже в июле. Речь идет о заявках на закупку сырья российского сорта ESPO (трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан» – ВСТО). В случае успеха китайские корпорации могут допустить в состав группы предприятия, не принадлежащие государству.

Напомним, после колоссального обвала нефть подскочила до 43 долларов за баррель. За последние 15 лет нефть марки Brent только один раз стоила меньше 50 долларов за баррель в среднем по году – в 2016-м. Но даже в самый разгар финансового кризиса 2008 и 2009 годов нефть не опускалась ниже 50 долларов за весь год.