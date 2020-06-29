Мишустин уволил замглавы Минкомсвязи

29.06.2020, 10:48, Новости дня

Глава российского правительства Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минкомсвязи Алексея Соколова по его просьбе.

Соколов занимал пост замминистра связи и массовых коммуникаций с 2014 года, занимался вопросами информационной безопасности и курировал исполнение одноименного федерального проекта нацпроекта «Цифровая экономика», передает ТАСС.

В феврале Мишустин расширил число заместителей министра цифрового развития с восьми до девяти. В том же месяце премьер поручил руководителям ведомств подготовить предложения по оптимизации численности сотрудников министерств. В итоге в конце апреля Мишустин подписал новое постановление правительства, вновь ограничив число заместителей министра до восьми человек.

С момента формирования нового правительства и прихода нового главы Минкомсвязи Максута Шадаева министерство покинули еще два замминистра – Олег Войтенко, который курировал развитие почты, и Михаил Мамонов, отвечавший за международные отношения. При этом новыми заместителями министра связи стали бывший член Совета Федерации Людмила Бокова, экс-директор департамента проектов цифровой трансформации Минкомсвязи Олег Качанов и экс-директор департамента реализации стратегических проектов Андрей Черненко.

Как теперь будут распределены полномочия между заместителями министра связи и массовых коммуникаций, в министерстве пока не уточняют.