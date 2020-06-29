В Украине каждую неделю регистрируется около 4 тыс. случаев пневмонии, это в два раза больше, чем в мае

29.06.2020, 10:30, Новости дня

За сутки в Украине коронавирус выявили у 28 детей и 85 медработников. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Всего за период пандемии COVID-19 заболели 3175 детей и 6665 медработников.

За последние сутки по всей стране было госпитализировано 164 человека, скончались 18 человек.

Было проведено 9850 тестирований, из них 6649 методом полимеразной цепной реакции и 3201 ИФА-тестов. Для сравнения, 26 июня Степанов сообщал о 27 тыс. проведенных тестированиях за сутки.

Министр рассказал, что украинские врачи регистрируют более 4 тыс. пневмоний каждую неделю. Таким образом, число таких пациентов по сравнению с маем возросло примерно в два раза. По словам Степанова, основная часть из них связана с осложнениями от COVID-19.

Он напомнил, что все пациенты с пневмонией в обязательном порядке тестируются на коронавирус.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки в Украине выявили еще 646 случаев инфицирования коронавирусом, это минимальный суточный прирост с 9 июня. Общее количество подтвержденных случаев заражения увеличилось до 43 628. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1147 человек, вылечилось – 19 027.