 

Тренер “Реала” Зидан: судьба титула решится в последнем матче

29.06.2020, 9:30, Новости дня

Французский наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан после очередного матча Ла Лиги с аутсайдерами турнира из барселонского "Эспаньола" (1:0) отметил, что доволен игроками, но при этом посетовал, что даже с командой, занимающей в таблице последнее место, "сливочным" пришлось нелегко.

"Я очень доволен игроками, — цитирует Зидана испанское издание Marca. – Побеждать матч за матчем нелегко. Видите, как тяжело было играть против аутсайдера. Я должен просто поздравить своих футболистов с минимальной победой".

Говоря о том, что Мадрид опережает принципиальных соперников из "Барселоны" на 2 очка, тренер "Королевского клуба" сказал: "Не обращаю внимания на то, что мы лидируем. Всем понятно, что судьба титула решится в заключительном туре. В этой лиге никогда не знаешь наперед, тем и интересно следить за ней".



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