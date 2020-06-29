 

Принц Гарри пожалел о переезде в Лос-Анджелес с Меган Маркл

29.06.2020, 8:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАнглийский принц Гарри пожалел о решении переехать в США со своей супругой Меган Маркл, следует из книги Энди Тиллетта и Дилана Ховарда «Королевские войны: неизвестные подробности скандального разрыва Гарри и Меган с домом Виндзоров».

В книге утверждается, что принцу Гарри сложно приспособиться к новым условиям. Ко всему прочему ситуация усугубилась, когда у 71-летнего принца Чарльза тест на коронавирус дал положительный результат, передает The Sun. 

«Это была далеко не идеальная ситуация. Гарри перестал испытывать восторг от переезда и чувствовал себя замученным», – приводит издание отрывок из книги. 

В книге сказано, что Гарри скучает по своей семье и испытывает чувство вины за то, что не находится рядом в непростой период.

По словам авторов, супруга принца Меган Маркл делает все возможное, чтобы поддержать своего мужа в новых условиях жизни. 

«Она обещает Гарри, что, как только все вернется на круги своя, он полюбит их новую жизнь в Лос-Анджелесе», – говорится в книге.

В январе Гарри и Меган объявили об отказе от королевских полномочий, а после переехали в Лос-Анджелес. С 1 апреля они официально сложили полномочия старших членов британской королевской семьи и переехали сперва в Канаду, позже в США. 

Букингемский дворец официально не озвучил причины, по которым Гарри и Меган решили отделиться от остальной королевской семьи. СМИ предполагали, что это может быть связанно с повышенным вниманием прессы к паре.

Также сообщалось, что решение могло быть принято в том числе из-за расизма, который процветает в Великобритании.



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