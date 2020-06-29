При нападении на здание фондовой биржи в Пакистане погибли два человека

29.06.2020, 8:48, Новости дня

Жертвами нападения вооруженных людей на здание фондовой биржи в пакистанском городе Карачи стали два человека, информирует телеканал Geo News.

По его данным, нападавших было четверо, трое из них ликвидированы. Один из них остается в здании, передает ТАСС.

Перед началом штурма здания боевики взорвали гранату у главных ворот здания, передает РИА «Новости».

Ранения получили, в частности, офицер полиции и охранник здания биржи, они направлены в ближайшую больницу.

Из здания биржи продолжается эвакуация персонала, на близлежащие улицы вызваны подразделения полиции и рейнджеров.