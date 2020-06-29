Новая ракета «Ангара» оказалась в три раза (sic!) дороже «Протона»

29.06.2020, 8:28, Новости дня

Стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» составляет 7 млрд рублей, это в три раза больше, чем у ее предшественника, ракеты «Протон-М», следует из финансового отчета Центра Хруничева за 2019 год.

Стоимость изготовления ракеты «Протон-М», согласно данным с сайта госзакупок, составляет 2,33 млрд рублей по контракту, заключенному в апреле 2020 года.

В финансовом отчете отмечается, что цена «Ангары» постепенно будет снижаться, к 2024 году, когда ракета-носитель будет производится серийно, ее стоимость составит 4 млрд рублей — в полтора раза больше, чем у «Протона-М».

Серийное производство ракеты в Омске планируется развернуть в 2023 году. Ракете «Ангара-А5» предстоит заменить «Протон-М», который запускается с арендуемого у Казахстана космодрома Байконур и планируется к выводу из эксплуатации в 2025 году.