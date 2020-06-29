 

Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о России

29.06.2020, 8:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаБывший исполняющий обязанности руководителя разведки Соединенных Штатов Ричард Гренелл поспорил с конгрессменом Тедом Лью, представляющим Демократическую партию, о заявлении президента США Дональда Трампа относительно недостоверности данных в статье New York Times о якобы сговоре РФ с талибами в Афганистане. 

Лью обратился в Twitter к Трампу и заявил, что его заявление противоречит истории, которую рассказал бывший в то время главой Национальной разведки Ричард Гренелл.  

«Он заявлял, что «никогда не слышал» об информации о вознаграждении от России, а не то, что он счел эту информацию недостаточно достоверной, чтобы тебе рассказать», – написал Лью.

Dear @realDonaldTrump: Your story conflicts with the story the DNI Director at the time @RichardGrenell told. He said he “never heard” of the Russian bounty info, not that he found it not credible enough to tell you.

Also, UK confirmed the bounty info. https://t.co/z8bykAoA0o https://t.co/Ixk3mWbi4r

— Ted Lieu (@tedlieu) June 29, 2020

«Нет, не противоречит. Хватит втягивать разведку в политику. Я ушел из политики четыре года назад», – ответил ему Гренелл.

Напомним, New York Times утверждает, что Россия, по мнению разведки США, якобы предлагала боевикам, связанным с запрещенной в РФ террористической организацией «Талибан», деньги за убийство военных из «сил коалиции в Афганистане». МИД РФ назвал статью The New York Times вбросом американской разведки.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни, Трамп не получал информации о том, что РФ якобы предлагала деньги за убийство военнослужащих США.

Трамп заявил, что получил данные от разведки о том, что информация о якобы имевшем место сговоре РФ с талибами не заслуживает доверия.



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