В Китае оценили «смертоносные машины» на параде Победы в Москве

29.06.2020, 8:08, Новости дня

Китайское издание «Хуаньцю шибао» оценило показанные на параде Победы в Москве новые версии «смертоносных машин» – танки Т-90М, системы залпового огня ТОС-2 и модернизированные танки Т-80БВМ.

«Основной боевой танк Т-90М, который называют «смертоносной машиной», – главный герой парада Победы за последние годы», – говорится в статье, передает РИА «Новости».

Танк соответствует предъявляемым армией РФ на период замены боевого вооружения эксплуатационным требованиям и имеет высокие показатели боевой эффективности, пишет «Хуаньцю шибао».

Кроме Т-90М внимание журналиста привлек модернизированный танк Т-80БВМ. Еще одной дебютировавшей на военном параде «смертоносной машиной» специалист называет реактивную систему залпового огня ТОС-2 (усовершенствованная версия огнеметной системы ТОС-1), которую назвали «Тосочкой».

Вторую молодость на параде обрела раритетная техника времен Второй мировой войны: самоходные артиллерийские установки СУ-100 и легендарные танки Т-34, пишет газета.

«Демонстрация такого большого количества раритетной техники времен Второй мировой войны в последние годы является редкостью и говорит о том, что РФ глубоко уважает своих «железных героев» Великой Отечественной войны», – указывает автор.

24 июня на Красной площади в Москве прошел главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ.