 

В Израиле сняли на видео секс в машине ООН. Спикер генсека назвал это “отвратительным”

29.06.2020, 5:10, Новости дня

26 июня в израильских соцсетях начало распространяться 18-секундное видео, на котором мужчина и женщина занимаются сексом в машине с логотипом Организации Объединенных Наций.

Кадры сняты на одной из набережных Тель-Авива.

Пара находится на заднем сидении джипа, на переднем, рядом с водителем, сидит еще один пассажир.

ВИДЕОВидео: Mashhori / YouTube

В ООН заявили, что расследуют инцидент и близки к идентификации личностей тех, кто находился в автомобиле, сообщает ВВС.

В интервью британскому вещателю пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал случившееся “отвратительным”. По его словам, это “противоречит всему, за что мы выступаем и за что мы боремся в рамках противодействия неподобающему поведению сотрудников”. На вопрос, был ли это секс по согласию или за деньги, Дюжаррик ответил, что это, в частности, является предметом расследования.

ООН проводит строгую политику в отношении сексуальных нарушений, поэтому видео шокировало организацию, отметил спикер.

По его данным, в машине могли находиться сотрудники Организации по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП), которая работает на Ближнем Востоке с 1948 года.

В 2017 году разразился скандал после публикации Associated Press, в которой говорилось, что миротворцы и сотрудники миссий ООН систематически совершали сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних и женщин на Гаити.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Посол разъяснил позицию США по Договору по открытому небу

16.05 / Смартфон Huawei P40 Lite 5G представлен официально

18.06 / Участник антипутинского митинга Цакунов отсудил 750 тысяч рублей за год в СИЗО: его обвиняли в нападении на полицейского

11.05 / Калькулятор вероятности смерти от коронавируса разработан в Польше

16.06 / Автоновости: Электрический кроссовер Volkswagen ID.4 замаскировали под Kia

08.05 / Названы обязанности руководства и сотрудников вернувшихся к работе предприятий

11.06 / Американский авианосец вернулся в порт после поломки авиакатапульты

21.06 / Мишустин подписал постановление о дополнительных бюджетных местах в вузах

24.04 / В Финляндию на чартерном авиарейсе доставили сезонных работников из Украины

04.06 / ВВП Греции упал в I квартале на 1,6 процента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска